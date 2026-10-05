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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gölpazarı’nda olası yangınlara karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan yangın havuzlarının mevcut durumu ve yangınla mücadelede etkin kullanımı değerlendirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl AFAD Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Oktay Karcı ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda ilçedeki yangın havuzlarının mevcut durumu ele alınırken, tespit edilen ihtiyaç ve eksiklikler ile olası yangınlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

Yangınlara hızlı ve etkili müdahale açısından mevcut imkânların en verimli şekilde kullanılması konusu da değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.