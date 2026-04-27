Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Voleybol Turnuvası düzenlenecek.

Gölpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamada düzenlenecek olan voleybol turnuvası için başvuruların başladığı duyuruldu.

Duyuruda son başvuru tarihinin 28 Nisan mesai bitimi olduğu ve başvuruların Gölpazarı Gençlik Merkezine yapılması gerektiği belirtildi.

Kura çekiminin 29 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Gençlik Merkezinde yapılacağı, turnuva başlangıcının ise 04 Mayıs Pazartesi günü olduğu açıklandı.

Turnuvada takımların oluşumu ile ilgili bilgilerinde paylaşıldığı duyuruda detaylar şu şekilde paylaşıldı;

“Takımlar en az 6, en fazla 12 sporcudan oluşacaktır,

Her takımda en az 1 kadın sporcu oynatma zorunluluğu bulunmaktadır.

Müsabakalar 2 set kazanan takımın galibiyeti ile sonuçlanacaktır.

Tüm sporcular sporcu kartı formu doldurularak katılım sağlayacaklardır.

İlçe dışından katılım kabul edilmeyecektir.”