Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve gençlere güçlü bir vizyon kazandırmak amacıyla düzenlenen Rol Model Buluşması programı, Fatih Dönmez Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Milli Atlet Nur Arı, azmi, disiplini ve başarı hikâyesiyle öğrencilerle bir araya gelerek sporun ve kararlı bir yaşamın dönüştürücü gücünü anlattı. Gençler, hem ilham verici bir söyleşi dinledi hem de merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı buldu.

Programa; Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Ünal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Uğur Yücel ve protokol üyeleri katılım sağladı.