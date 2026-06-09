Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Yaz Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı başkanlığında, ilçedeki kamu kurum amirleri ve bölgede faaliyet gösteren işletme sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan hava sıcaklıkları ve insan hareketliliği neticesinde orman varlığını korumak ve olası yangın risklerini en aza indirmek adına alınacak acil önlemler detaylı şekilde istişare edildi. Geleceğimiz olan yeşil vatanı korumak amacıyla tüm kurumların ve bölge esnafının tam bir eşgüdüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız, anız kalıntısı ve her türlü bitki örtüsü yakılmasının kesinlikle yasaklanması ve bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca kırsal ve ormanlık alanlardaki yangınlara müdahale koordinasyonunun güçlendirilerek tüm kurumların araç ve personel kapasitelerinin entegre edilmesi kararı alındı. Orman içi ve mesire alanlarında gerçekleştirilen ateşli ya da ateşsiz piknikler ile bölgedeki ticari işletmelerin faaliyetlerinin, belirlenen saat kısıtlamaları ve güvenlik kuralları çerçevesinde sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.