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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, vatandaşların ve kamu kurumlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. Kampanyada ilçenin kan bağışı rekorunun kırıldığı bildirildi.

İlçeye gelen Kızılay Kan Bağışı Aracı’nda düzenlenen kampanyaya Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleri, kamu personeli, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulunarak destek verdi.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kan bağışının ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerinin sürdürülebilmesi ve acil durumlarda hayat kurtarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kampanyada “Gölpazarı Kan Bağış Rekoru”nun kırıldığı belirtilirken, Kaymakamlık başta Türk Kızılay olmak üzere kampanyaya destek veren kurumlara, muhtarlara, personele ve vatandaşlara teşekkür etti.