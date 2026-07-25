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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz Köyü'nde meydana gelen yangın, bir evin eklentisi ile tarımsal ürünlerde maddi hasara neden oldu. Yangında römork ve içerisinde bulunan yaklaşık 1 ton buğday kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G.'ye ait kerpiç evin eklenti bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle yaklaşık 15 metrekarelik eklenti alanı tamamen yanarken, 1 römork ile içindeki yaklaşık 1 ton buğday da yangından etkilenerek zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.