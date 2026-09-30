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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan ile ilgili kurumların amirleri katıldı. Toplantıda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.