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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü’nde kaçak define kazısı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aynı köyde yaklaşık 15 gün önce de 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kasımlar Köyü’nde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, izinsiz define aramak amacıyla kazı yaptıkları belirlenen S.K. ve E.G. isimli 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait çeşitli malzemelere de el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI KÖYDE 15 GÜN ÖNCE DE 4 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Öte yandan, yaklaşık 15 gün önce yine Kasımlar Köyü’nde gerçekleştirilen kaçak kazı faaliyetleri, jandarma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapan sayesinde tespit edilmişti.

Fotokapan görüntüleriyle belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Son operasyonla birlikte Kasımlar Köyü’nde yaklaşık 15 gün içerisinde kaçak kazı olaylarıyla bağlantılı olarak yakalanan şüpheli sayısı 6’ya yükseldi.