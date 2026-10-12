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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda N.S., E.T., O.A., K.A. ve E.S., define aramak amacıyla kazı yaptıkları sırada yakalandı.

Beş şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.