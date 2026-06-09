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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamlığının destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Kullanılmayan atıl materyaller, kursiyerlerin el emeği ve becerisiyle yeniden hayat buldu. Özenle hazırlanan kıyafet, oyuncak, çanta ve çeşitli eşyalar, hem çevreye duyarlılığın hem de üretkenliğin son derece değerli birer örneğini oluşturdu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, “Atıkların değerlendirilerek ekonomiye ve günlük kullanıma kazandırılmasını sağlayan bu anlamlı projede emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.” dedi.