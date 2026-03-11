Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut ve protokol üyeleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında İlçe Gençlik ve Spor ailesiyle bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedildiği programda gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemi vurgulanırken; sporun disiplin, azim ve sağlıklı bir yaşam için taşıdığı değerler üzerine de sohbet edildi.

Gençlerin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan antrenörlere teşekkür eden Kaymakam Kılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.