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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi.

Yangın, Gölpazarı’na bağlı Kurşunlu Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdönmez ve ailesinin bulunduğu iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Erdönmez’in eşi Hamdiye Erdönmez’in ise yangından kendi imkânlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için hastaneye gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili tahkikat başlatıldı.