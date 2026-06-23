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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Gazimihal Ortaokulu tarafından düzenlenen “MİHALFEST” etkinliğine katılarak öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden renkli gösteriler, oyunlar ve çeşitli aktiviteler büyük ilgi gördü. Çocukların neşesi ve enerjisiyle şenlenen programda Kaymakam Odabaşı, öğrencilerin heyecanını paylaşarak velilerle de sohbet etti.

Eğitimin sadece sınıflarda değil; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de güçlendiğini vurgulayan MİHALFEST, birlik ve beraberlik içerisinde güzel görüntülere sahne oldu.

Program sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.