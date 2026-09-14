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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Softalar Köyü mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler tarafından alanda soğutma ve kontrol çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı

İlk değerlendirmelere göre yangının çoban ateşinden kaynaklanmış olabileceği tahmin edilirken, kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Bölgede ekiplerin kontrol ve incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.