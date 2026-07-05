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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde boş bir arsada çıkan küçük çaplı anız yangını söndürüldü.

Gölpazarı ilçe merkezinde boş bir arsada anız yangını çıktı. Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesi sayesinde anız yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, sıcak hava koşullarının etkisini artırdığı bu günlerde, olası yangınların önüne geçebilmek için anız yakılmaması, otluk alanlara cam şişe, plastik ve benzeri atıkların bırakılmaması uyarısında bulunularak, “Unutmayalım, küçük bir ihmal büyük felaketlere neden olabilir. Hep birlikte daha dikkatli davranarak doğamızı ve yaşam alanlarımızı koruyalım.” denildi.