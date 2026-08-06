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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesi iş birliğiyle, ilçedeki çiftçilere destek olmak amacıyla düzenlenen “Cevizde İyi Tarım Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı”, Fatih Dönmez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinde kalite standartlarının yükseltilmesi, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin alternatif pazarlama imkânları hakkında bilgilendirilmesinin hedeflendiği toplantıya; Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal, Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Ünal ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Gölpazarı Belediyesinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada “Üreten, toprağına değer katan çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” denildi.