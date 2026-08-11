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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gölpazarı’na bağlı Urgancılar Köyü mevkiinde, hasadı yapılmış bir tarla içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çalılık alanda başlayan yangını fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbarın ardından jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangının kısıtlı bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Bölgede yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.