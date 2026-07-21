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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde düzenlenen At Binicilik Etkinliği, vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

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‎Etkinlik boyunca çocuklar midilli atlarla güvenli ve keyifli bir binicilik deneyimi yaşarken, aileler de bu güzel anlara ortak oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

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‎Gölpazarı Belediyesinden etkinlik sonrası yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımız için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyoruz." denildi.