Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde düzenlenen At Binicilik Etkinliği, vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
Etkinlik boyunca çocuklar midilli atlarla güvenli ve keyifli bir binicilik deneyimi yaşarken, aileler de bu güzel anlara ortak oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, etkinliğe ayrı bir renk kattı.
Gölpazarı Belediyesinden etkinlik sonrası yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımız için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyoruz." denildi.