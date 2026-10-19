Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini artırmak ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

‎Kaymakam Onur Titiz başkanlığında düzenlenen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan, Bilecik Yeşilay Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

‎İSTATİSTİKLER VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Toplantıda; uyuşturucu madde, alkol ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden tüm bağımlılık türleriyle mücadelede gelinen son nokta değerlendirildi. Bağımlılık türlerine ilişkin yıllara göre değişim gösteren istatistiki veriler incelenirken, bu oranların düşürülmesine yönelik hayata geçirilen eğitim, seminer ve farkındalık faaliyetleri görüşüldü.

‎”KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK”

Bağımlılığın önlenmesinde erken müdahalenin, halkı bilinçlendirme çalışmalarının ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Toplantı, ilçedeki mücadele çalışmalarının tüm paydaşların katılımıyla etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi kararlılığıyla sona erdi.