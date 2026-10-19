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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gölpazarı’nda düzenlenen etkinlikte, 300 ilkokul öğrencisi Fiziksel Etkinlik Oyunları ile hem eğlendi hem de sporla tanıştı.

‎Çocukları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve geleceğin yetenekli sporcularını keşfetmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gölpazarı’nda renkli bir organizasyona imza atıldı.

‎”KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK HEDEFLER!”

‎300 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minikler; hareket dolu oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Spor yapmanın heyecanını ve coşkusunu paylaşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Küçük Adımlar, Büyük Hedefler!” temasıyla yapılan paylaşımda, sporla tanışan ve hareket eden çocuklarla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme gayretinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.