Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gölpazarı’nda düzenlenen etkinlikte, 300 ilkokul öğrencisi Fiziksel Etkinlik Oyunları ile hem eğlendi hem de sporla tanıştı.
Çocukları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve geleceğin yetenekli sporcularını keşfetmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gölpazarı’nda renkli bir organizasyona imza atıldı.
”KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK HEDEFLER!”
300 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte minikler; hareket dolu oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Spor yapmanın heyecanını ve coşkusunu paylaşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Küçük Adımlar, Büyük Hedefler!” temasıyla yapılan paylaşımda, sporla tanışan ve hareket eden çocuklarla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme gayretinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.