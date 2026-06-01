Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 16-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kiraz Festivalinde 5 sanatçı ve grup sahne alacak.

Müzik, eğlence, kültür ve unutulmaz anların bir arada yaşanacağı festivalde, 16 Haziranda Pera, 18 Haziranda Didomido, 19 Haziranda Zeynep Dizdar, 20 Haziranda Umut Kaya ve 21 Haziranda Ayna grubu sahne alacak.

Festivaldeki tüm konserlerin saat 20.30’da başlayacağı duyurulurken, konserlerin yanın sıra lunapark, gastronomi etkinlikleri, panayır alanı, yarışmalar ve uluslararası gösteri ekipleri programa renk katacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gölpazarı Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek Uluslararası Kiraz Festivali tüm vatandaşlar davet edildi.