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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Üniversite Üst Yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

‎Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı başkanlığında düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Gölpazarı MYO öğretim elemanları katıldı.

‎Toplantıda; yeni akademik yıldaki hedef ve öncelikler, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki imkânların iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik başlıklar kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

‎YENİ PROGRAMLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI ELE ALINDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gölpazarı MYO Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel, yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Temel, konuşmasında yüksekokul bünyesinde yeni açılan programlar ile öğrenci sayısındaki son duruma ilişkin detaylı bilgiler paylaştı.

‎REKTÖR KAPLANCIKLI: “YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM MESLEKİ EĞİTİMİN MERKEZİNDE”

Meslek yüksekokullarının nitelikli ara eleman ve insan kaynağı yetiştirilmesindeki kritik rolüne değinen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gölpazarı MYO’nun yüksek öğrenci potansiyeliyle hem bölge hem de üniversite için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

‎Yeni açılan programların öğrencileri güncel sektör ihtiyaçlarına uygun donanımla mezun edeceğini belirten Rektör Kaplancıklı, mesleki eğitimin teknolojideki hızlı değişimle dönüşüm geçirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

‎”Mesleki eğitim günümüz teknolojik gelişmeleri doğrultusunda sürekli olarak yenileniyor. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında oluşturduğu köklü değişimi yakından takip etmeli, öğrencilerimizi bu dönüşüme hazır bir şekilde geleceğe hazırlamalıyız.”

‎2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından Akademik Kurul Toplantısı sona erdi.