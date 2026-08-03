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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleri ve encümen üyelerinin katılımıyla, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarından etkilenen köylerde geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında vatandaşların kullanımına sunulması planlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunularak konutların mevcut durumu ve teslim sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alındı. Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Titiz, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin ihtiyaçları yerinde incelenirken, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik hususlar ele alındı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Körücek Köyü ve Hacıdurmuşlar Mahallesi, Urgancılar Mahallesi, Alıç Köyü ve Elmümin Mahallesi ile Akçakavak ve Keskin köylerinde incelemelerde bulundu.