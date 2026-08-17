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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Kurşunlu Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Kurşunlu Mesire Alanı’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Titiz, bölgenin doğal güzellikleri ve rekreasyon potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alanın mevcut durumu hakkında bilgi alarak yapılabilecek çalışmalar üzerine incelemeler gerçekleştirdi.

Daha sonra köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Onur Titiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette köyün ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.