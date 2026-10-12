Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İncirli köyüne bağlı Bostancılar’da gerçekleştirilen ceviz hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

‎Üreticilerden ceviz yetiştiriciliği ve hasat süreci hakkında bilgi alan Titiz, cevizin ilçe ekonomisine ve çiftçilerin geçimine sağladığı katkıya dikkat çekti. İlçede yaygın olarak yetiştirilen Chandler cinsi cevizin kalitesi ve üretim potansiyeliyle önemli bir tarımsal ürün olduğu belirtildi.

‎Bölge tarımının gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinde çiftçilerin emeğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Titiz, tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.