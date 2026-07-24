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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi, ilçe mezarlıklarının temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması amacıyla bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler, mezarlıkların düzenli, temiz ve ziyaretlere uygun bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Temizlik çalışmalarına ilişkin Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçe mezarlıklarımızın temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması amacıyla bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, mezarlıklarımızın düzenli, temiz ve ziyaretlere uygun bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.” denildi.