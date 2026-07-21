Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valiliği koordinasyonunda Pelitözü Göleti’nde gerçekleştirilen Gölpark Fest 2026 kapsamında vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda festivalden yararlanabilmesi amacıyla gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

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‎İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, festival alanında hizmet veren yiyecek ve içecek işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıda güvenliği uygulamaları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygunlukları detaylı şekilde incelendi.

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‎Yetkililer, festival boyunca denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli kontrollerin titizlikle devam edeceği bildirildi.

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‎Gölpark Fest 2026, konserler, spor etkinlikleri ve çocuk aktiviteleriyle ziyaretçilere eğlenceli anlar sunarken, kamu kurumlarının koordineli çalışmaları sayesinde güvenli ve sağlıklı bir festival ortamı sağlamayı sürdürüyor.