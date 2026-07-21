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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gölpark Fest 2026’nın final gününde de Pelitözü Göleti birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Gün boyunca çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri ve festival alanındaki programlarla vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, akşam saatlerinde sahne alan Sabaha Karşı Onbir ve Tuğçe Kandemir, seslendirdikleri sevilen eserlerle festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Üç gün boyunca konserlerden çocuk etkinliklerine, açık hava sinemasından spor organizasyonlarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşları buluşturan Gölpark Fest 2026, güzel anılarla tamamlandı.

Vali Faik Oktay Sözer festivalin ardından yaptığı açıklamada, “Üç gün boyunca Gölpark Fest’te hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Festivalimize katılarak bu güzel atmosferi paylaşan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Festivalimizin gerçekleşmesinde emek veren tüm kurumlarımıza, özveriyle çalışan ekiplerimize, katkı sunan ilimiz esnafına ve bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, güzel anılar biriktirdiğimiz Gölpark Fest 2026’yı geride bırakırken; yeniden aynı heyecan ve coşkuda buluşmayı temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.