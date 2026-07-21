Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valiliği koordinesinde Pelitözü Göleti’nde düzenlenen Gölpark Fest 2026, ikinci gününde de her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü. Gün boyunca düzenlenen çocuk aktiviteleri ve akşam saatlerinde sahne alan müzik grubu Ters Yön, festivale renk kattı.

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‎Festival kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk ve çeşitli sportif etkinlikler düzenlenirken, çocuklar gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Gezici Kütüphanesi de festival alanında minik ziyaretçileri kitaplarla buluşturarak kültürel etkinliklere katkı sundu.

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‎Çocukların hem eğlendiği hem de farklı aktivitelerle yeni deneyimler kazandığı festivalde aileler de keyifli anlar yaşadı.

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‎Akşam programında ise Gölpark Fest 2026 sahnesine çıkan Ters Yön grubu, seslendirdiği sevilen eserlerle festivale katılanlara unutulmaz bir konser verdi. Müzik dolu gecede vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

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‎Pelitözü Göleti Festival Alanı’nda devam eden Gölpark Fest 2026, konserler, spor organizasyonları, çocuk etkinlikleri ve kültürel faaliyetlerle hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.