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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Gölpark Fest 2026, Pelitözü Göleti'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Üç gün sürecek festival, ilk gününden itibaren her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle başladı.

Festival alanında çocuk etkinlikleri, konserler, spor aktiviteleri ve çeşitli stantlar gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, ailelerin ve gençlerin buluşma noktası oldu.

Festival kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de alanda incelemelerde bulunarak stantları gezdi. Tamamı Bilecik esnafından oluşan stantları ziyaret eden Vali Sözer, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Konserlerden açık hava sinemasına, plaj voleybolu turnuvasından çocuklara yönelik etkinliklere kadar geniş bir program sunan Gölpark Fest 2026'nın hafta sonu boyunca devam edeceği bildirildi.