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Ordu Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Gölköylüler Buluşması ve Piknik Şöleni", Efirli DSİ tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, şenlik öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal Marşı ile başladı.

BAŞKAN DURAN: "DERNEKÇİLİK BİR GÖNÜL VE FEDAKARLIK İŞİDİR"

Açılış konuşmasını yapan Ordu Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Duran, şenliğimiz muazzam birlikteliğin doğru yolda ilerlediklerinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Duran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, derneğimizin çok değerli üyeleri ve bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan aziz misafirlerimiz; bugün burada, derneğimizin çatısı altında sizlerle aynı havayı solumaktan ve aynı heyecanı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Davetimize icabet ederek bu alanı doldurmanız, sadece bizleri gururlandırmakla kalmamış; aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve çalışma azmimizi de katbekat artırmıştır.

DERNEKÇİLİK, BİR GÖNÜL VE FEDAKARLIK İŞİDİR

Bizler bu yola çıkarken gücümüzü sizlerin bitmek bilmeyen desteğinden ve bu dayanışma ruhundan alacağımızı biliyorduk. Bugün bu muazzam birliktelik, doğru yolda ilerlediğimizin en büyük kanıtıdır. İşlerinizin yoğunluğu arasında bizlere vakit ayıran, uzaktan ve yakından gelerek bu güzel şenliğimizi samimi ortamı bizimle paylaşan her bir misafirimize şahsım ve yönetim kurulum adına en kalbi şükranlarımı sunarım. Gönül birliğimizin ömür boyu sürmesini diliyorum."

SİYASET VE İŞ DÜNYASI BU PİKNİKTE BULUŞTU

Gölköy protokolünü ve hemşehrilerini bir araya getiren etkinliğe; CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, Gölköy Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Yılmaz, AK Parti Gölköy İlçe Başkanı Süleyman Erkoç, CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, CHP Gölköy İlçe Başkanı Ayşe Akkaya Çebi, Altınordu Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan, Gölköy Yağlı Güreşleri Ağası iş insanı Ceyhan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

PROTOKOLDEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Programda söz alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan protokol üyeleri, organizasyonun önemine dikkat çekti:

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: "Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği bu güzel organizasyonda emeği bulunan Dernek Başkanımız Hayrullah Duran’a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ: "Kıymetli hemşehrimiz, Büyükelçi Sayın Yavuz Selim Kıran ile birlikte katıldığımız programda, hemşehrilerimizle hasret giderip gönül gönüle sohbet etme imkânı bulduk. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanımız Sayın Hayrullah Duran’a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, programa katılan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe: "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dostluklarımızı güçlendiren bu güzel organizasyonda Gölköylü hemşehrilerimizle sohbet etme, taleplerini dinleme ve aynı sofranın etrafında buluşmanın sıcaklığını paylaşma fırsatı bulduk.

Dayanışma kültürümüzü yaşatan bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanımız Hayrullah Duran ve Belediye Meclis Üyemiz Bayram Yazan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel: "Kentimizin istihdamına büyük katkı sağlayan, il dışında ve yurtdışı projelerde ilimizi başarıyla temsilinden gurur duyduğumuz değerli hemşehrilerimizle ortak hedef, heyecan ve mutluluğumuzu paylaştık. Nazik davetlerine çok teşekkür ediyor, başarıları ve beraberliklerinin daim olmasını diliyorum."

ŞENLİĞİN YENİ AĞALARI: MUSTAFA DEMİREL VE AHMET YAVUZ

Piknik şöleninin gelenekselleşen ağalık yarışı bu yıl büyük bir heyecana sahne oldu. MD Demax İnşaat'ın sahibi Mustafa Demirel ile Yavuz Mimari'nin sahibi Ahmet Yavuz, 2 Milyon 152 bin lira bedelle pikniğin yeni ağaları seçildi.

Ağalık unvanını aldıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan iş insanı Mustafa Demirel, şu sözlerle hemşehrilerine teşekkür etti:



"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Geleneksel Gölköylüler Buluşması ve Piknik Şöleni’nde ortağım Ahmet Yavuz ile birlikte gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz. Bugün aldığımız unvandan daha değerli olan şey, aynı sofrada, aynı gönülde Gölköylü hemşehrilerimizle bir araya gelmekti. Bu bizim için bir ağalık değil; Gölköylülüğün birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna sahip çıkma sorumluluğudur.

Nerede yaşarsak yaşayalım, bizi bir arada tutan en büyük güç Gölköylü olmaktan duyduğumuz gururdur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Emeği geçen Dernek Başkanımız Sayın Hayrullah Duran’a ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Gölköylülerin yoğun katılım gösterdiği şölen, davetlilerin yöresel müzikler eşliğinde eğlenmesi ve hasret gidermesiyle son buldu.