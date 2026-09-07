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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde son dönemde art arda yaşanan üzücü kazalar ve kutlamalarda kontrolsüz silah kullanımı, yerel yönetimi ve sivil toplumu en üst düzeyde harekete geçirdi.

Gölköy İçyaka Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu ve Gölköy Kaymakamı Ataberk Altun öncülüğünde başlatılan güvenlik seferberliği, bugün itibarıyla bölgedeki camilerde yapılan merkezî anonslar ve hutbe uyarılarıyla dinî alana da taşındı.



Kaymakam Altun, bu hayati konuların üzerinde ısrarla ve tavizsiz bir şekilde duracaklarını vurgularken, Türkiye genelinde de her yıl onlarca can alan "pat pat" kazaları ve maganda kurşunlarına karşı ulusal bir farkındalık çağrısı yapıldı.

CAMİLERDEN ORTAK ÇAĞRI: "ÜZÜCÜ OLAYLARIN ÖNÜNE HEP BİRLİKTE GEÇELİM"

Karadeniz'de fındık sezonunun ve tarımsal yoğunluğun zirveye ulaştığı bu günlerde, acı haberlerin önüne geçmek amacıyla bugün bölgedeki camilerden vatandaşlara yönelik kapsamlı uyarılar yapıldı.

Dernek Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, "İnşallah devlet-millet el ele vererek bu tür üzücü olayların önüne hep birlikte geçeceğiz. Kurallara uymak sadece yasal bir zorunluluk değil; ailemize, komşularımıza ve hemşehrilerimize karşı insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.

TARIM ARAÇLARI ÖLÜM SAÇMASIN: İŞTE KESİNLİKLE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Özellikle dik yokuşları ve virajlı yollarıyla bilinen bölgede, halk arasında "pat pat" olarak bilinen tarım araçlarının yarattığı tehlikeye karşı şu hayati önlemler sıralandı:Karayolu Yasağı: Pat pat olarak bilinen tarım araçlarıyla kesinlikle karayoluna ve ana yollara çıkılmamalı.

Kasada Yolcu Taşımacılığına Son: Kamyonet, pikap ve pat pat kasalarında hiçbir şekilde işçi veya yolcu taşınmamalı.

Kapasite Aşımı: Araçlar, fabrika çıkış ve taşıma kapasitelerinin üzerinde kesinlikle kullanılmamalı.Güvenli Araç Tercihi: Tarımsal faaliyetlerde dahi öncelikle emniyet kemeri ve yapısal güvenlik donanımları bulunan araçlar tercih edilmeli.

"HAVAYA ATEŞ ETMEK EĞLENCE DEĞİLDİR!

"Düğün, nişan, asker uğurlaması ve diğer toplumsal kutlamalarda havaya ateş açılması geleneğine karşı da sert bir duruş sergilendi.

Bu tehlikeli alışkanlığın masum insanların hayatını kararttığı belirtilen açıklamada, "Havaya ateş açmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecek son derece tehlikeli bir davranıştır.

Mutluluğumuza kan ve gözyaşı bulaştırmayalım" uyarısı yapıldı.

"HİÇBİR ACELE BİR İNSAN HAYATINDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Gölköy Kaymakamlığı'nın konuyu çok sıkı takip edeceği ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, kampanya şu ortak mesajla Türkiye gündemine taşındı:"Unutmayalım; hiçbir iş, hiçbir acele ve hiçbir eğlence bir insan hayatından daha değerli değildir.

Daha güvenli bir Gölköy ve daha duyarlı bir Türkiye için hep birlikte; daha dikkatli, daha duyarlı ve daha sorumlu olalım."