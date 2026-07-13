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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk futbolu yeni bir süper yeteneğin doğuşuna şahitlik ediyor.

Galatasaray altyapısında fırtınalar estiren aslen Ordu Gölköylü Onur Kağan Yıldız, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayarak A Takım'ın dünya yıldızlarıyla yeşil sahaya adım attı.

GELECEĞE YATIRIM: 3 YILLIK İMZA ATILDI

Son dönemde altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, usta ayakları aratmayan performansıyla parmak ısırtan genç orta saha oyuncusu Onur Kağan Yıldız'ı profesyonel yaptı. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de radarında olan genç millî oyuncu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalayarak geleceğini güvence altına aldı.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK JEST: A TAKIM KAMP KADROSUNDA!

Galatasaray U17 Takımı formasıyla geçen sezon ligde attığı goller ve yaptığı şık asistlerle takımını sırtlayan Ordulu genç yetenek, Teknik Direktör Okan Buruk'un da dikkatinden kaçmadı. Henüz 17 yaşına girmeden büyük bir başarıya imza atan Onur Kağan, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna seçildi. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki çalışmalarda takımın süper yıldızlarıyla yan yana idmana çıkan genç orta sahanın hırsı ve yeteneği teknik heyetten tam not aldı.

ORDU VE GÖLKÖY TEK YÜREK OLDU

Aslen Ordu'nun Gölköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Bursa'da büyüyen genç futbolcunun bu tarihi yükselişi, memleketi Ordu'da büyük bir coşku ve gururla karşılandı. "Gölköy'ün Evladı" sloganıyla sosyal medyada tebrik yağmuruna tutulan Onur Kağan'ın, Türk futbolunun gelecekteki en önemli merkez orta saha oyuncularından biri olması bekleniyor.