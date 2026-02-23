Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Gölköy İlçe Başkanı Ayşe Çebi, Sarıca Mahallesi’ndeki altyapı rezaletini sert bir dille eleştirdi. 2026 yılında hâlâ kanalizasyon hattı olmayan mahallede lağım suları açıkta akarak dereye karışıyor.

Gölköy Sarıca Mahallesi’nde yıllardır çözülmeyen kanalizasyon sorunu patlama noktasına geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan CHP Gölköy İlçe Başkanı Ayşe Çebi, insan dışkısının yol kenarlarından Guz Deresi’ne aktığını belirterek, yaşanan tabloyu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Çebi, "Bu rezalet, yönetenlerin umursamazlığının açık göstergesidir" dedi.

"SARICA MAHALLESİ BUNU HAK ETMİYOR"

Mahalle halkının sağlığının hiçe sayıldığını vurgulayan Çebi, "Söz var ama icraat yok. Plan var ama sonuç yok. Sarıca Mahallesi her gün bu ayıpla yaşamak zorunda bırakılıyor. İnsan onuruna yakışmayan bu tabloya artık dur denilmeli" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 4 MADDELİK ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Başkan Ayşe Çebi, yetkililere seslenerek şu taleplerin derhal yerine getirilmesini istedi:

Kanalizasyon hattı hemen inşa edilmelidir.

Açıkta akan lağım bağlantıları kapatılmalıdır.

Dereye karışan atık su tamamen kesilmelidir.

Şeffaf bir çalışma takvimi kamuoyuyla paylaşılmalıdır."