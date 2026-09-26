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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Recep Taş, ömrünü adadığı eğitim meşalesini bu kez anlamlı bir bağışla taçlandırdı.

Yıllarca yüzlerce öğrenci yetiştiren emektar öğretmen, kendisine ait fındık bahçesinin tüm gelirini Kur'an kursları ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölköy Şubesi'ne bağışladı.

Emekli öğretmenin bu örnek davranışı karşısında harekete geçen Gölköy İlçe Müftüsü ve müftülük personeli, Taş’a teşekkür etmek ve yükünü hafifletmek amacıyla sıra dışı bir vefa örneği sergiledi.

Müftü ve din görevlileri, cübbelerini çıkarıp fındık işçisi kıyafetlerini giyerek fındık bahçesine girdi ve hasadı bizzat elleriyle yaptı.

"EĞİTİME VE KUR'AN'A YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİSİDİR"

Yıllarca eğitime hizmet ettiğini ve bu hizmetin hayat boyu devam etmesi gerektiğini belirten emekli öğretmen Recep Taş, "Öğretmenlik sadece okul sıralarında bitmiyor. Toprağımızın bize verdiği bereketi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine ve Kur'an ahlakıyla yetişmelerine harcamak istedim.

Bu hayrın toplanmasında bizzat ter döken müftümüze ve hocalarımıza şükran borçluyum" dedi.

MÜFTÜLÜK PERSONELİ HASADI İMECE USULÜ TOPLADI

Hasat alanında çalışan din görevlileriyle birlikte fındık toplayan Gölköy İlçe Müftüsü ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Recep Hocamız, fındık bahçesinin gelirini vakfımıza bağışlayarak bizlere çok anlamlı bir sorumluluk yükledi.

Biz de bu kıymetli hayrın hasadını bizzat yerinde, hocamızla omuz omuza vererek yapmak istedik.

Eğitime ve Kur'an hizmetlerine sunduğu bu eşsiz destekten dolayı kıymetli hocamıza ve ailesine tüm kalbimizle teşekkür ederiz. Bu örnek davranışın tüm topluma dalga dalga yayılmasını temenni ediyoruz.

"İmece usulüyle toplanan ve çuvallara doldurulan fındıklardan elde edilecek tüm gelir, ilçedeki eğitim faaliyetlerinde ve Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları için harcanacak.