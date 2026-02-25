Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gölköy ilçesi, vatanın kahraman evlatlarından birini daha ebediyete uğurladı. Kore Gazisi M. Ali Çalışkan, düzenlenen askeri tören ve dualar eşliğinde aile kabristanlığında toprağa verildi.

EMANET OĞLUNA TESLİM EDİLDİ

Gölköy ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine; Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı J. Kıd. Alb. Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, protokol üyeleri, Çalışkan ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, kahraman gazimiz için dualar edildi.



Askeri törenle gerçekleştirilen defin işleminin ardından, Ordu Valisi Muammer Erol, merhum gazimizin tabutuna sarılı olan şanlı Türk Bayrağı’nı, aziz bir hatıra olarak gazinin oğlu Bahittin Çalışkan’a takdim etti. Vali Erol, aileye sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kore Savaşı'nda sergilediği kahramanlıkla adını tarihe yazdıran M. Ali Çalışkan’ın vefatı, tüm şehri yasa boğdu. Merhum gazimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.