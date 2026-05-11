Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada araç büyük hasar aldı.
ARAÇ METRELERCE AŞAĞIYA SAVRULDU
Kaza, Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Kazanın ardından araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Hurdaya dönen otomobil, olayın şiddetini gözler önüne serdi.
İÇİNDEKİLER YARA ALMADAN KURTULDU
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çekici ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI
Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, aracın bulunduğu noktadan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.