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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Ataberk Altun, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Gölköy Dernekler Federasyonu heyetini makamında kabul eden Kaymakam Altun, ilçenin kalkınması, huzuru ve güvenliği için hayati önem taşıyan mesajlar verdi. Derneklerin sadece "fotoğraf vermekten ibaret" çalışmalar yapmaması gerektiğini vurgulayan Altun, ilçedeki tarım araçları ve maganda kurşunlarına karşı da adeta savaş açtı.

"DERNEKLER GÖNÜL KÖPRÜSÜ OLMALI, SADECE FOTOĞRAF VERMEMELİ"

Gölköy Dernekler Federasyonu yönetimi, 25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ilçedeki görevine resmi olarak başlayan Kaymakam Ataberk Altun’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Samimi bir sohbet ve mini bir toplantı formatında gerçekleşen görüşmede, ilçenin öncelikli sorunları, vatandaşların beklentileri ve sivil toplum kuruluşlarının yerel kalkınmaya sunabileceği katkılar masaya yatırıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve tüm Gölköylülere selamlarını ileten Kaymakam Ataberk Altun, derneklerin toparlayıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla hareket etmesinin şart olduğunu söyledi. Kamu kurumları ile halk arasında birer iletişim kanalı olunması gerektiğinin altını çizen Altun, "Yapılan çalışmalar yalnızca görüntü ve fotoğraf vermekten ibaret kalmamalı. Özverili, samimi ve sonuç odaklı çalışmalarla her an halkın içinde olunmalıdır" diyerek STK’ları sahada daha aktif rol almaya davet etti.

GURBET İLE MEMLEKET ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Gölköy ile olan gönül bağının her zaman diri tutulması gerektiğini ifade eden Kaymakam Altun, "Gelip gideceğiz ilçemize, ancak bağlarımızı asla koparmayacağız. Gurbette ve ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz arasında kurulan bu köprü kesinlikle birleştirici olmalı ve her bir birey Gölköy’ün sorunlarına hassasiyet göstermeli" dedi.

Altun, önümüzdeki günlerde ilçenin tüm mahallelerini tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan temas kuracağını da sözlerine ekledi.

İKİ KRİTİK UYAN: "PAT PAT" VE "MAGANDA KURŞUNU" KIRMIZI ÇİZGİ

Toplantının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ilçenin asayişi, huzuru ve can güvenliğine yönelik Kaymakam Altun tarafından konulan kesin kurallar oldu.

Bölgede sıkça yaşanan kazalarla gündeme gelen ve halk arasında "pat pat" olarak bilinen tarım araçlarına yönelik net bir uyarıda bulunan Altun, bu araçlarla kesinlikle yolcu taşınmaması, ilçe merkezine ürün getirmek veya malzeme almak gibi amaçlarla bu araçların kullanılmaması konusunda vatandaşların en üst düzeyde hassasiyet göstermesini istedi.

Aynı sertlikteki bir diğer uyarı ise düğün ve kutlamalardaki silah kullanımına yönelik oldu. İlçede huzurun ve güvenliğin tavizsiz sağlanacağını belirten Kaymakam Altun; düğün, nişan veya herhangi bir kutlama adı altında havaya ateş açılmasının kesinlikle yasak olduğunu, bu konuda tüm kolluk kuvvetlerince en sıkı tedbirlerin alınacağını ve kurallara uymayanlar hakkında hiçbir istisna yapılmadan gerekli adli ve idari işlemlerin derhal uygulanacağını vurguladı.

"EL ELE VEREREK BAŞARACAĞIZ"

Gölköy Dernekler Federasyonu yetkilileri ise ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada, Kaymakam Ataberk Altun’a nazik ev sahipliği ve ilçenin geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımı için teşekkür ederek, "Gölköy’ümüzün huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, derneklerimiz ve hemşehrilerimizle el ele vererek daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz.

Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde üstün başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.