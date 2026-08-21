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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İstanbul ve Ordu genelinde yürüttüğü aktif sivil toplum faaliyetleriyle öne çıkan Gölköy İçyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, kurumsal ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Dernek Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ordu Sivil toplum ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İçyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Müdürü Harun Tan tarafından makamda ağırlanan Karaosmanoğlu, yürütülen çalışmalar ve sosyal projeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

"ULVİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gölköy İçyaka Dernek Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, misafirperverliği için İl Müdürü Harun Tan'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı.

"Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Harun Tan Beyefendi’yi makamında ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği, samimi ilgi ve alakası ile gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bizlere vermiş olduğu kıymetli bilgiler için Sayın Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kıymetli çalışmalarında başarılar diliyor, tüm personele bu ulvi görevlerinde kolaylıklar temenni ediyorum."

SİVİL TOPLUM VE KAMU İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gölköy İçyaka Derneği'nin, hem Ordu’da hem de AK Parti İstanbul, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı gibi siyasi ve idari mekanizmalarla güçlü bir iletişim ağı yürüttüğü; sosyal sorumluluk projelerinde kamu kurumlarıyla koordineli çalışmaya büyük önem verdiği belirtildi.

Ziyarette, Ordu genelinde dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen sosyal hizmet modelleri ve derneğin bu süreçlere sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.