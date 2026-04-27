Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen heyelan, Bayıralan Mahallesi’nde ulaşımı tamamen durdurdu. Vatandaşlar evlerine ulaşamazken, fındık bahçelerinde büyük zarar oluştu, acil müdahale çağrısı yapıldı.

YOL KAPANDI, MAHALLE MAHSUR KALDI!

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Bayıralan Mahallesi Göçoğlu mevkiinde meydana gelen heyelan, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli toprak kayması sonucu mahalleye ulaşımı sağlayan karayolu tamamen kapanırken, çok sayıda vatandaş evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

ULAŞIM TAMAMEN DURDU

Heyelanın ardından yolun kullanılamaz hale gelmesi, mahallede günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi. Vatandaşlar alternatif güzergah bulunmadığını belirterek, özellikle yaşlı ve çocukların büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Toprak kaymasının etkisi sadece ulaşım ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki fındık bahçelerinde de ciddi zarar oluştu. Üreticiler, bahçelerdeki kaybın artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLARDAN ACİL ÇAĞRI

Mahalle sakinleri, yolun bir an önce açılması ve bölgede gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Hem ulaşımın sağlanması hem de tarımsal zararın büyümemesi için acil müdahale bekleniyor.