GölFest Van’da ikinci kez sahne aldı

Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, GölFest’in Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti. Festivalin yapılmasının dahi Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Yayman, "Bugün çok şükür Allah’a hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi fikirden, hangi siyasi partiden olursa olsun herkes burada, bu festivalde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak istiyor. İşte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinin sonucu var mıdır derseniz, ben derim ki Van Gölü Festivali’dir ve burada bulunan gençlerdir. İşte bu noktada biz de daima gençlerimizin yanındayız. 'Gençlerimiz geleceğimizdir' diyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır diyoruz. Onun için gençlerimize daha fazla değer vermemiz, daha fazla önem vermemiz lazım. Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lisede tam 20 milyon genç var. Bu, pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük bir nüfustur. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak her zaman gençlerimizle beraberiz" dedi.