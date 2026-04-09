Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'nda 5 Nisan'da hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cinayete kurban gittiği belirlenen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi. Yapılan otopside hamile olduğu da belirlenen Aksüt'ün 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, gölete atıldığı saptandı.

AKSÜT’Ü ÖLDÜREN HAMİLE KALDIĞI MUHTAR SEVGİLİSİ ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aksüt'ün ilçedeki Yeni Cami Mahallesi muhtarı M.A ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Bu bilgi üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, Aksüt’ün muhtar A'dan hamile kaldığı,

A’nın bebeği aldırması için kendisine baskı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine evli 2 çocuk babası A, gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden M.A, arkadaşı V. Ö. ile birlikte olaydan önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan B.A ile arkadaşı K.K.'yi Tufanbeyli'ye getirdiğini, ardından Bahar ile Kürebeli Gölet'ine gittiklerini, bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.

Mustafa Arıkan

Cesedi baraja attığını ifade eden Arıkan, olay sırasında arkadaşları V. Ö. ile K. K.'nin bu sırada yanlarında olmadığını söyledi. A'nın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 arkadaşı da gözaltına alındı. V. Ö. ile K. K. cinayetten haberlerinin sonradan olduğunu ileri sürdü. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar M.A, cinayet, V. Ö. ile K.K. ise cinayete yardım etme suçundan tutuklandı.