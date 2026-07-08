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Kaynak: AA / İHA

Olay, Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede çiftçilik yapan 61 yaşındaki Durmuş Nazalı, Sazak Göleti’nde ölü bulundu.

ÖLMEDEN ÖNCE MUHTARINI ARADI: BENİM SONUM GELDİ

İddiaya göre Durmuş Nazalı, olaydan dakikalar önce akrabası olan Kayabaşı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkavak’ı telefonla aradı. Nazalı’nın telefon görüşmesinde, “Benim sonum geldi” dediği öğrenildi.

Muhtar Hasan Sarıkavak’ın Nazalı’ya sakin olmasını söylediği, herhangi bir yanlış yapmaması konusunda uyardığı ve ne olduğunu sorduğu belirtildi. Durmuş Nazalı’nın ise bulunduğu yeri söyleyerek jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesini istediği ifade edildi.

MUHTAR VE ARKADAŞI GÖLETE GİTTİ

Yaklaşık 4 dakika 10 saniye süren telefon görüşmesinin ardından Nazalı’nın telefonu kapatması üzerine Hasan Sarıkavak, yüzme bilen bir arkadaşıyla birlikte hızla Sazak Göleti’ne gitti.

Yanlarına araçta bulunan bir ipi de alan ikili, gölet kıyısına ulaştıklarında Durmuş Nazalı’ya ait ayakkabı ve cep telefonunu buldu. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

ÇİFTÇİNİN CANSIZ BEDENİ 2 SAATLİK ARAMA SONRASI BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Durmuş Nazalı’nın cansız bedenine, eşyalarının bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Nazalı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 61 yaşındaki çiftçinin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.