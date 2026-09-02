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Kaynak: İHA

"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yer alan farklı göletlere toplam 60 bin adet yavru sazan balığı salımı gerçekleştirdi. Benzer bir çalışma eş zamanlı olarak Hüyük ilçesindeki göletlerde de hayata geçirildi.

BALIKÇILIK VE EKOSİSTEM DESTEKLENECEK

Bölgedeki su ürünleri popülasyonunu korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen bu adımla; zarar gören stokların tazelemeyle desteklenmesi, balık varlığının artırılması ve hem ticari hem de amatör balıkçılığın geleceğe taşınması amaçlanıyor.

KURALLARA UYULMASI HUSUSUNDA UYARI YAPILDI

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bırakılan yavruların en az bir defa üremesine imkân tanınmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı. Programın başarıya ulaşabilmesi için vatandaşların ve avcıların boy, tür, bölge ve zaman yasaklarına hassasiyetle uymaları gerektiği ifade edildi.