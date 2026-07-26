Akören ilçesindeki Akören Göleti’nde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğu ile gölet kenarında piknik yapmaya giden İbrahim Kosalak, gölete düşen oltasını almak için suya girdi

Gölete düşen oltasını alırken boğuldu: Konya’da İbrahim’den acı haber - Resim : 1

Suyun içinde kaybolan Kosalak’ın eşi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, 45 dakikalık çalışmanın ardından Kosalak’ın cansız bedenine ulaştı.

Serinlemek için girdikleri gölet can aldı: İmam ve müezzin yaşamını yitirdiSerinlemek için girdikleri gölet can aldı: İmam ve müezzin yaşamını yitirdiGündem

İbrahim Kosalak’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Gölete düşen oltasını alırken boğuldu: Konya’da İbrahim’den acı haber - Resim : 3

Gölete düşen oltasını alırken boğuldu: Konya’da İbrahim’den acı haber - Resim : 4