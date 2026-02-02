Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı Beldesi’nde, çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmadığı iddia edilen ve bir bölümünün bataklık yapısında olduğu belirtilen gölette iki çocuğun boğularak hayatını kaybettiği olayda kritik bir yargı aşaması geçildi.



Kamuoyunda infiale yol açan olayın ardından yürütülen idari süreçte, Yaylabağı Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde karar alınmış, dosyanın idari aşamada kapatılması gündeme gelmişti. Ancak hayatını kaybeden çocukların ailesi bu karara itiraz ederek hukuki süreci sürdürdü ve dosya yargıya taşındı.



BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR



Dosyayı inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi, olayın yalnızca “kaçınılmaz bir kaza” olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme kararında; kamu görevi kapsamında ihmal, denetim eksikliği ve koruyucu tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin iddiaların yargı denetimine tabi tutulması gerektiği vurgulandı. Bu gerekçeyle mahkeme, soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararı kaldırarak cezai ve hukuki incelemenin önünü açtı.



SORUMLULUKLAR YARGI ÖNÜNDE İNCELENECEK



Alınan kararla birlikte;

Gölet çevresinde yeterli uyarı levhası ve fiziki güvenlik önlemlerinin bulunup bulunmadığı,

Alanın çocuklar açısından tehlike arz edip etmediğinin bilinirliği,

Yetkili kurum ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği,

yargı makamlarınca tüm yönleriyle ele alınacak.



EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR



Hukuk çevreleri, söz konusu kararın yalnızca bu dosya açısından değil; kamuya açık alanlarda yaşanan benzer can kayıplarında idarenin sorumluluğuna ilişkin önemli bir emsal oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Kararın, “idari izin mekanizmalarının mutlak koruma zırhı olmadığı” yönünde güçlü bir mesaj verdiği ifade ediliyor.



İki çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili yargı sürecinin, bundan sonraki aşamada savcılık tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında şekillenmesi bekleniyor.