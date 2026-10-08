Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası ölümle sonuçlandı. Göle uçan motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kaza, Aşağı Dip Gölü mevkiinde meydana geldi. Motosikletin göle uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suda bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.