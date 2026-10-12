Goldman Sachs’tan yatırımcılara yeni mesaj: Hisseler ve tahviller

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ PİYASALAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Goldman Sachs, enerji fiyatları ile tahvil getirilerindeki yükselişi küresel hisse senedi piyasaları açısından başlıca riskler arasında değerlendiriyor. Her iki göstergedeki yükselişin devam etmesi, şirketlerin piyasa değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabilir.

ABD'de düzenlenecek ara seçimler de piyasalardaki dalgalanmayı artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu nedenle olumlu şirket kârı beklentilerine rağmen yatırımcıların faiz oranlarını, enerji fiyatlarını ve siyasi gelişmeleri yakından izlemesi gerekiyor.