Goldman Sachs, güçlü şirket kârları ve iyileşen değerlemelerin etkisiyle küresel hisse senetlerine yönelik üç aylık yatırım tavsiyesini “nötr”den “ağırlık artır” seviyesine yükseltti. Bankanın ABD ve Asya borsalarına yönelik olumlu yaklaşımı dikkat çekerken Avrupa hisselerine ilişkin temkinli tutumu değişmedi. Tahvil piyasasına yönelik yeni öngörüler de yatırımcıların gündemine girdi.
Goldman Sachs’tan yatırımcılara yeni mesaj: Hisseler ve tahviller
Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, güçlü şirket kârları ve gerileyen hisse değerlemeleri nedeniyle küresel borsalara yönelik üç aylık tavsiyesini “ağırlık artır” seviyesine yükseltti. Banka, ABD ve Asya hisselerini tercih ederken Avrupa piyasalarına temkinli yaklaştı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Goldman Sachs, güçlü şirket bilançolarının hisse senedi piyasalarındaki yükselişi desteklemeyi sürdürebileceği beklentisiyle kısa vadeli yatırım stratejisinde değişikliğe gitti.
Banka, küresel hisselere ilişkin üç aylık görünümünü “nötr” seviyesinden “ağırlık artır” seviyesine çıkarırken ABD ve Asya piyasalarını tercih etti. Avrupa hisselerine yönelik temkinli duruşunu ise korudu.
Bloomberg News’un aktardığı değerlendirmeye göre, Christian Mueller-Glissmann liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri, şirket kârlarındaki güçlü görünümün hisse senetlerini desteklemeye devam edebileceğini belirtti. Banka, önümüzdeki 12 aya ilişkin olumlu beklentisini de değiştirmedi.
Petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki yükselişin piyasalardaki yükseliş ivmesini sınırladığına işaret eden stratejistler, son dönemde gerileyen hisse değerlemelerinin yatırımcılar açısından risk-getiri dengesini iyileştirdiğini vurguladı.
Mueller-Glissmann, "Kâr büyümesi hisse senetlerini desteklemeye devam ediyor ve değerlemelerdeki son gerileme, üçüncü çeyrek bilanço sezonu öncesinde risk-getiri dengesini iyileştirdi." değerlendirmesinde bulundu.
S&P 500 ŞİRKETLERİNDE YÜZDE 25 KÂR ARTIŞI BEKLENİYOR
Bloomberg Intelligence verilerine dayanan tahminler, S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin üçüncü çeyrek kârlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artabileceğini gösteriyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda şirket kârlarında son yılların en dikkat çekici artışlarından biri yaşanabilir.
Goldman Sachs stratejistleri, şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların piyasa beklentilerini aşabileceğini öngörüyor. Güçlü bilanço beklentileri yalnızca Goldman Sachs ile sınırlı değil. Bank of America ve Barclays stratejistleri de son dönemde ABD hisse senetlerine ilişkin daha olumlu değerlendirmelerde bulundu.
ABD VE ASYA HİSSELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Goldman Sachs, bölgesel portföy dağılımında ABD ve Asya hisseleri için “ağırlık artır” tavsiyesini sürdürürken Avrupa piyasalarına yönelik “ağırlık azalt” yaklaşımını koruyor.
Banka, küresel teknoloji şirketlerinin yanı sıra yaz aylarından bu yana değer kaybeden bazı hisselerin de yatırım portföylerinde değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle faiz hareketlerine duyarlı ve tahvillere benzer özellikler taşıyan seçilmiş hisseler, stratejinin önemli unsurları arasında bulunuyor.
Bu yaklaşım, teknoloji şirketlerinin büyüme potansiyelinden yararlanmayı ve faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları portföy dağılımına dahil etmeyi hedefliyor.
PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ PİYASALAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR
Goldman Sachs, enerji fiyatları ile tahvil getirilerindeki yükselişi küresel hisse senedi piyasaları açısından başlıca riskler arasında değerlendiriyor. Her iki göstergedeki yükselişin devam etmesi, şirketlerin piyasa değerlemeleri üzerinde baskı oluşturabilir.
ABD'de düzenlenecek ara seçimler de piyasalardaki dalgalanmayı artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu nedenle olumlu şirket kârı beklentilerine rağmen yatırımcıların faiz oranlarını, enerji fiyatlarını ve siyasi gelişmeleri yakından izlemesi gerekiyor.
TAHVİLLER İÇİN UZUN VADELİ BEKLENTİ YÜKSELDİ
Goldman Sachs, tahvil stratejisinde de yatırım vadesine bağlı bir değişikliğe gitti. Banka, tahvillere yönelik üç aylık yatırım tavsiyesini “nötr” seviyesinde tutarken 12 aylık görünümünü “ağırlık artır” düzeyine yükseltti.
Stratejistlere göre tahviller, uzun vadeli yatırımcılar açısından giderek daha cazip bir seçenek haline gelebilir. Banka, zaman içinde tahvillerin portföy performansını olumsuz etkileyen bir unsur olmaktan çıkarak piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıkmasını bekliyor.