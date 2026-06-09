Futbolun en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlanan analiz, kamuoyuna sunuldu.
Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yaklaşık 20 bin karşılaşmanın verilerini inceleyerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na ilişkin kapsamlı bir tahmin raporu yayımladı. Modelde turnuvanın favorisi İspanya olarak öne çıkarken, Türkiye’nin yeri merak konusu oldu.
Çalışmada uluslararası maç sonuçları, güncel sıralama verileri ve geçmiş turnuva istatistikleri birlikte ele alındı.
Ortaya çıkan projeksiyona göre şampiyonluk ihtimali en yüksek ülke yüzde 26 ile İspanya oldu.
İspanya’yı yüzde 19 ile Fransa, yüzde 14 ile Arjantin takip etti. Brezilya’ya yüzde 8, İngiltere’ye ise yüzde 5 şampiyonluk olasılığı verildi.
Modelde ayrıca turnuva eşleşmelerine dair bir senaryo da yer aldı.
Finalde İspanya ile Arjantin’in karşılaşması ve kupanın İspanya’ya gitmesi öngörüldü.
Üçüncülük maçında ise Fransa’nın Brezilya karşısında galip geleceği hesaplandı.
Türkiye’ye ilişkin bölümde ise dikkat çekici bir tablo paylaşıldı.
Algoritmaya göre milliler, grup etabını geçerek eleme turlarında ilerleyecek ve son 32 turunda Bosna Hersek’i, son 16 turunda ise Belçika’yı eleyerek çeyrek finale ulaşacak.
Yarı finalde İspanya ile eşleşmesi beklenen Türkiye’nin turnuvaya bu aşamada veda edeceği tahmin edildi.
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