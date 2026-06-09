Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu

Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yaklaşık 20 bin karşılaşmanın verilerini inceleyerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na ilişkin kapsamlı bir tahmin raporu yayımladı. Modelde turnuvanın favorisi İspanya olarak öne çıkarken, Türkiye’nin yeri merak konusu oldu.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 1

Futbolun en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlanan analiz, kamuoyuna sunuldu.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 2

Çalışmada uluslararası maç sonuçları, güncel sıralama verileri ve geçmiş turnuva istatistikleri birlikte ele alındı.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 3

Ortaya çıkan projeksiyona göre şampiyonluk ihtimali en yüksek ülke yüzde 26 ile İspanya oldu.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 4

İspanya’yı yüzde 19 ile Fransa, yüzde 14 ile Arjantin takip etti. Brezilya’ya yüzde 8, İngiltere’ye ise yüzde 5 şampiyonluk olasılığı verildi.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 5

Modelde ayrıca turnuva eşleşmelerine dair bir senaryo da yer aldı.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 6

Finalde İspanya ile Arjantin’in karşılaşması ve kupanın İspanya’ya gitmesi öngörüldü.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 7

Üçüncülük maçında ise Fransa’nın Brezilya karşısında galip geleceği hesaplandı.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 8

Türkiye’ye ilişkin bölümde ise dikkat çekici bir tablo paylaşıldı.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 9

Algoritmaya göre milliler, grup etabını geçerek eleme turlarında ilerleyecek ve son 32 turunda Bosna Hersek’i, son 16 turunda ise Belçika’yı eleyerek çeyrek finale ulaşacak.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 10

Yarı finalde İspanya ile eşleşmesi beklenen Türkiye’nin turnuvaya bu aşamada veda edeceği tahmin edildi.

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Goldman Sachs Dünya Kupası kaderini çizdi: İşte Türkiye’nin final yolculuğu - Resim: 11

Sonuçlar...

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Kaynak: Diğer
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