Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bayram Kahye, okuldan geriye kalan zamanlarında hayvan otlatıyor. Hayvan otlattığı esnada Ilıca Gölü'nün piknikçiler tarafından kirletildiğini gören çocuk çoban, göldeki çöpleri topladı. Yaptığı davranışla yetişkinlere örnek olan Kahye, doğayı kirletenlere "Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Gölde temizlik yapan Kahye, "Biz burada hayvan otlatıyoruz. Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz. Utanın, arlanın. Davar kadar olamadınız, davardan daha aşağısınız" dedi.
Göldeki çöpleri topladı, herkese ders verdi: Hayvanlar kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz
Hatay’da hayvanlarını otlatırken göldeki plastik ve atıkları tek tek toplayan 11 yaşındaki çoban Bayram Kahye, çevreyi kirletenlere anlamlı bir mesaj verdi: “Hayvanlar doğayı kirletmiyor, insanlar kirletiyor.” Küçük çobanın duyarlılığı takdir topladı.
Kaynak: İHA
